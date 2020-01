O secretário regional de Economia, Rui Barreto, está confiante que a taxa de desemprego na Madeira irá diminuir no decorrer deste ano dos actuais 6,9 por cento. Convicção manifestada esta tarde na inauguração da nova loja Burger King situada na gare das chegadas do Aeroporto da Madeira.

“Vamos conseguir reduzir [taxa de desemprego] mais um pouco este ano. Para que isso aconteça é necessário que o Governo acompanhe um conjunto de políticas acertadas com a vontade dos investidores”. Destacou de resto o “bom ambiente económico para o investimento”, reforçando que “quem faz a economia crescer são os empresários, são as empresas”, disse.

Satisfeito com a abertura do 17º restaurante do grupo Ibersol na Região, onde já emprega mais de 200 colaboradores, o governante com a tutela da Economia deixou claro: “Os meus clientes são os investidores e são os empresários. É para eles que trabalha o Governo e em particular a área que tutelo”, esclareceu.

Salientou de resto que progressivamente e de forma segura o Governo tem vindo a “reduzir a carga fiscal”, apontando como exemplo que “a mais baixa taxa de IRC de Portugal para as pequenas e médias empresas regista-se na Madeira em 11.9 por cento. Não é possível descer mais devido à Lei de Finanças Regionais”, justificou.

Sublinhou ainda que “a Região tem vindo progressivamente a reduzir a dívida em percentagem do PIB. Situa-se em 97 por cento e cresce consecutivamente há mais de seis anos”, enfatizou.

O secretário regional de Economia aproveitou a ocasião para registar a passagem de testemunho nas funções de director do Aeroporto da Madeira, ao lembrar que o Engº Duarte Ferreira amanhã termina funções como director do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Enalteceu o trabalho “muito importante” realizado e a “competência” do ainda director, que será substituído no cargo por Roberto Santa Clara, de quem confia que “seguramente continuará o bom trabalho realizado”, expressou.