Rua João de Deus volta a ter duas vias abolindo-se os lugares de estacionamento (com vídeo)

A Rua João de Deus abriu ao trânsito, na manhã desta segunda-feira, com duas vias na faixa de rodagem, abolindo-se os lugares de estacionamento tarifado.

Durante o fim-de-semana, foram retiradas as linhas azuis correspondentes aos parquímetros e muitos automobilistas aproveitaram para estacionar gratuitamente naquela artéria no centro do Funchal.

Na manhã desta segunda-feira, isso já não se verifica. As duas vias de circulação automóvel voltam a ser uma realidade na Rua João de Deus. Conforme o DIÁRIO avançou, no dia 29 de Novembro, a Câmara do Funchal fez marcha-atrás na decisão que não durou três meses e que provocou congestionamentos no trânsito, situação agravada pelas obras na cidade, e acabou por devolver a faixa de rodagem ao trânsito automóvel em duas vias.

Tal implicou um ajustamento na sinalização no entroncamento com a Rua das Hortas, na zona de intersecção com a Rua do Bom Jesus - uma artéria que foi requalificada através do alargamento dos passeios e que ficou reduzida a apenas uma via. Logo, no término da Rua João de Deus, a fila da direita é reservada ao trânsito que vira à direita para subir para a Rua das Hortas, ficando a da esquerda para seguir em frente pela Rua do Bom Jesus.