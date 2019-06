RTP-M obrigada a cancelar transmissão de espectáculo

Ao contrário do que anunciou e promoveu ao longo dos últimos dias, a RTP-Madeira não transmitiu em directo o concerto dos ‘600 anos, 600 músicos’ que decorreu esta noite no Estádio dos Barreiros.

O projecto de luz imposto ao canal madeirense tornou a transmissão impossível, pois não havia luz suficiente para as câmaras.

O DIÁRIO sabe que a RTP-Madeira para além de ter promovido o espectáculo, tinha já assumido custos e escalonado uma equipa que vinha a trabalhar há vários dias a emissão, confrontando-se com “a intransigência do responsável artístico” que não aceitou as propostas de alteração ao projecto de luz.

Assim, a Região privou milhares de madeirenses, residentes e espalhados pelo mundo de assistir ao concerto, facto justificado pelos responsáveis com a circunstância que o importante era os que estavam no Estádio e não os emigrantes.

O concerto não atraiu a multidão esperada pois eram visíveis muitas clareiras no estádio.