Rotary Club Machico Santa Cruz presta homenagem profissional a João Carlos Abreu

O Rotary Club Machico Santa Cruz (RCMSC) atribui a homenagem profissional a João Carlos Abreu, distinguindo os elevados serviços prestados à Madeira, nomeadamente nas áreas do turismo e cultura, num jantar festivo no dia 8 de Março, pelas 19h30, no restaurante ‘Forte’, no Funchal.

Na cerimónia estão já confirmadas a presença de diversas individualidades regionais, como o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso.

O Rotary Club de Machico Santa Cruz, tal como é apanágio de todos os clubes rotários do Distrito 1960, atribui anualmente o galardão denominado ‘Profissional de Mérito’ a um cidadão, conhecido na comunidade regional, que se distinga por “promover e aderir aos mais altos padrões de ética na sua ocupação, incluindo a lealdade para com os seus colaboradores e contactos de trabalho, bem como a adopção de um tratamento justo para com eles, seus concorrentes, o público e todos aqueles com os quais mantém relações profissionais”.

Esta homenagem enquadra-se na Missão do Rotary Internacional (associação internacional de Rotary Clubs) a de servir ao próximo, difundir altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários, a homenagem ao profissional reveste-se de simbolismo especial para o movimento rotário.

O jantar é aberto à população em geral e tem fins solidários enquadrados no movimento rotário no mundo.

As inscrições para o jantar devem ser efectuadas até o dia 1 de Março, tem um custo de 35 euros e o pagamento deverá ser feito por transferência bancária ou multibanco, para a conta do Rotary Club Machico Santa Cruz, NIB 0018 0008 00626209020 43 – Banco SANTANDER. Após confirmação do pagamento é necessário enviar o comprovativo com o respectivo nome para o e-mail: [email protected]