Rita Andrade visita CAO da Camacha e associa-se à 60.ª Volta à Cidade do Funchal

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, desloca-se ao Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) da Camacha, no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala a 3 de Dezembro, segunda-feira.

O CAO da Camacha destaca-se na sua acção pelas actividades que dinamiza, nomeadamente Técnica da Trama, Artes Decorativas, Grupo de Cantares Tradicionais e Confecção de Doçaria, com boa receptividade na comunidade local e reconhecida qualidade, sendo sistematicamente convidado a participar e a dinamizar iniciativas e eventos da comunidade.

Na sua essência, os CAO’s são estruturas de atendimento que asseguram a transição para a vida adulta das pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, cujas capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma actividade produtiva.

Também na segunda-feira, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, vai estar presente na conferência de imprensa no auditório da SRIAS, no dia 3 de Dezembro, pelas 12 horas, no âmbito da 60.ª Volta à Cidade do Funchal/Corrida de São Silvestre (28 de Dezembro, às 20h), à qual a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) se associa.

Na realidade, a CRIAMAR, na qualidade de parceiro da vertente social do Grupo Pestana, solicitou a especial colaboração da SRIAS traduzida através da Investimentos Habitacionais da Madeira e do Instituto de Segurança Social da Madeira, que tutela, para que identificassem 600 crianças, através dos 6 Polos Comunitários existentes nos bairros sociais, bem como através de Instituições direccionadas para a Infância e Juventude.

Por cada inscrição na prova de atletismo, o Grupo Pestana comprometeu-se a oferecer kits prenda (mochila + bloco de notas A5 + estojo + caneta) a crianças com carências sociais.