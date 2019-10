Rita Andrade remete-se ao silêncio

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, não se irá pronunciar sobre a possibilidade de deixar o cargo no próximo Governo Regional, optando pelo prudente silêncio. Tanto que o seu nome é apontado para outro cargo de responsabilidade num organismo do Governo liderado por Miguel Albuquerque.

Tendo sido escolhida para substituir Rubina Leal, quando esta se candidatou nas eleições Autárquicas de 2017 para a Câmara Municipal do Funchal, Rita Andrade vinha de alguns anos como Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Emprego da Madeira, mais precisamente entre Maio de 2015 e Julho de 2017. A 24 de Julho desse ano foi oficializada como nova membro do Governo.

Nascida em Junho de 1966, é licenciada em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e de Empresas (ISCTE) e especializada em comunicação e formação avançada em recursos humanos pela Universidade Católica.

Antes de ocupar cargos públicos, nomeadamente ter passado a ser a responsável das pastas da Inclusão, Assuntos Sociais e Habitação (tutela que manteve sob sua responsabilidade, mesmo após a remodelação operada em Outubro de 2017) Rita Andrade tinha estado à frente de duas empresas privadas na área da formação e também assistente na Universidade da Madeira.

Além disso tem formação em Programação Neurolinguística (PNL) e Certificação Internacional em Coaching.