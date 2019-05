Rita Andrade participa no Dia da Criança em Santo António

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais vai estar presente em duas iniciativas que se realizam esta sexta-feira.

A primeira será a comemoração do Dia da Criança, numa organização da Junta de Freguesia de Santo António. A iniciativa tem início às 10h30, no Complexo Desportivo Sport Marítimo, Santo António e vai juntar cerca de 1.500 crianças dos estabelecimentos de ensino da freguesia.

À tarde, às 14h30, Rita Andrade estará na Urbanização de Santa Teresinha, Rua do Outeiro nº 6, nos Canhas. O intuito é o de participar nas comemorações do 15.º aniversário do Estabelecimento de Santa Teresinha, um dos 5 estabelecimentos oficiais geridos pelo Instituto de segurança Social da Madeira.