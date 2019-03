Rita Andrade lembra importância dos 2.600 voluntários da Região

A secretária da Inclusão e Assuntos Sociais reforçou a importância do voluntariado para o aumento da felicidade. A Região conta com 2.600 voluntários, sendo que cerca de 1.600 são voluntários regulares. Recentemente foi aprovada na Assembleia Legislativa Regional o Estatuto do Voluntário, com benefícios para os voluntários, o que vem revelar o apoio a quem disponibiliza o seu tempo para ajudar o próximo.

“Em breve, vai estar no terreno o nosso Estatuto do Voluntário”, frisou a governante.

Rita Andrade esteve presente, esta tarde, na cerimónia de entrega de certificados a 36 formandos que concluíram duas acções de formação em voluntariado, que decorreu em Machico. Estas formações surgiram no âmbito do projecto ‘Voluntariado de Proximidade’ que tem como objectivo auxiliar as instituições a criar núcleos locais de voluntariado de modo a combater eficazmente a solidão na população idosa, proporcionado maior segurança, bem-estar e companhia. O voluntariado de proximidade pressupõe assim, a construção de uma rede de voluntários e beneficiários (população idosa) que têm a particularidade de pertencerem à mesma área geográfica, mais concretamente à freguesia/concelho onde residem, no caso desta acção em concreto, residentes em Machico.