Risco máximo de incêndio este domingo no Funchal

O Município do Funchal e a parte mais alta de Machico estarão este domingo sob risco máximo de incêndio, enquanto o Município de Câmara de Lobos e as cotas mais elevadas dos concelhos de Santa Cruz e de Santana estarão em risco muito elevado de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ontem projectada.

Recorde-se que para este fim-de-semana o IPMA prevê que as temperaturas do ar possam subir até aos 30ºC (Funchal).

Ainda para este domingo, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Porto Santo vão estar em risco elevado de incêndio. O nível de menor risco – moderado – incide em grande parte dos territórios dos municípios de Machico e Santana.

Amanhã, sábado, o risco de incêndio já será muito elevado no Funchal e zonas altas de Santa Cruz e Machico, e elevado em todo o Município de Câmara de Lobos e nas partes altas do Concelho de Santana, assim como, em Porto Santo.

Ainda de acordo com a última actualização do risco de incêndio, hoje esse risco é elevado ‘apenas’ nas zonas altas do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico e Santana.