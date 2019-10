Ricardo Nascimento elogia criação de ‘Epidendrum Ribeira Brava Flamedrop’

Na tarde de ontem, dia 7 de Outubro, foi apresentado no Edifício dos Paços do Concelho da Ribeira Brava, ao presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, a orquídea híbrida ‘Epidendrum Ribeira Brava Flamedrop’, sendo este um projecto pensado e organizado por Pedro Spínola “que pretende contribuir para o então relevante peso da ilha da Madeira no panorama botânico, trazendo-o para os dias de hoje, colocando a Região no mapa internacional da orquidofilia e jardinagem”, explica o criador da planta híbrida.

Este processo irá homenagear vários concelhos, atribuindo, às novas plantas criadas, nomes sugestivos dos diferentes municípios. “É um processo moroso e complicado, dadas as especificidades deste tipo de plantas, mas que se inicia com esta planta, e que é a primeira orquídea registada em honra do concelho da Ribeira Brava, cultivada no seu seio, e que recebeu o nome de Epidendrum Ribeira Brava Flamedrop”, esclarece Pedro Spínola.

O presidente da autarquia da Ribeira Brava elogia o projecto e considera ser “uma honra para o município ser o primeiro concelho a ser homenageado com esta nova planta”, ‘Epidendrum Ribeira Brava Flamedrop’. Esta orquídea híbrida tem uma beleza única e diferente de todas as outras que já existem, foi cultivada em território ribeirabravense, mais precisamente no sítio da Cova, pelo César Gonçalves.

Segundo Pedro Spínola, o nome da planta prende-se também “pelo facto de as flores parecerem gotas de fogo quando estão por abrir”. A planta floriu este ano pela primeira vez em finais de maio, tendo sido registada a 29 de Junho de 2019 no ‘The Royal Horticultural Society’.