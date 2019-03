Ricardo Lume é o candidato da CDU ao Parlamento Europeu

Ricardo Lume é o candidato da CDU às próximas eleições para o Parlamento Europeu. A apresentação oficial está marcada para a próxima sexta-feira, mas o partido comunista avança já com a divulgação do nome do candidato da Madeira.

Segundo um comunicado do partido, Ricardo Lume, actual deputado na Assembleia Legislativa Regional, integrará a candidatura para o Parlamento Europeu com o claro objectivo político de elevar a Madeira em Bruxelas. “A Madeira como região ultraperiférica europeia, precisa de mais eleitos da CDU para dar mais força à defesa do desenvolvimento nacional e à afirmação dos nossos interesses específicos no quadro europeu”, refere a mesma nota.

O candidato pretende afirmar a “urgência de um novo rumo para a União Europeia, defendendo a política alternativa para Portugal, do mesmo modo que se pretende que a Autonomia seja colocada ao serviço dos trabalhadores e do povo”.

O lugar a ocupar por Ricardo Lume na lista dos candidatos da CDU ao Parlamento Europeu será divulgado na apresentação pública da candidatura, na próxima sexta-feira.

Ricardo Lume tem 35 anos, foi dirigente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco Franco do Funchal, entre 2001 e 2003 e foi ainda dirigente regional da JCP entre 2003 e 2006.

É deputado na Assembleia Legislativa da Madeira; eleito na Assembleia de Freguesia de Santo António e membro da Direcção Regional da Organização do PCP na Região, da sua Comissão Executiva e do seu Secretariado. É ainda membro do Comité Central do PCP.