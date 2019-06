Ribeira Seca festeja 50.º aniversário do Padre Martins como pároco

Faz este sábado (dia 22 de Junho) 50 anos que o Padre José Martins Júnior deu entrada como pároco da Igreja da Ribeira Seca em Machico.

A efeméride será assinala em festa pela comunidade local, fiel ao sacerdote que conduziu os destinos da fé naquela paróquia desde de 1969, “não obstante a hostilidade dos poderes públicos”.

As comemorações, que terão lugar este fim-de-semana, têm um ‘sabor especial’, devido à recente revogação da suspensão do Padre Martins, “injustiça” que durava há 42 anos.

A nota da Comissão Executiva e Financeira da Igreja da Senhora do Amparo – Ribeira Seca (CEFISA-RS), realça ainda o sentimento de “gratidão para com aquele que aceitou servir o seu povo, não só ao nível religioso, mas também na área social e cultural”.

Assim, o programa de carácter comunitário contempla uma missa de acção de graças, este sábado, pelas 20h30; uma exposição fotográfica com os momentos marcantes dos últimos 50 anos; entrada das romagens dos seis sítios da Paróquia seguida de animação no palco com a presença de artistas convidados, entre outras surpresas preparadas pela comunidade.

Já no domingo (23 de Junho), pelas 18 horas, será celebrada uma Missa Festiva, seguida de confraternização no adro engalanado da Igreja da Ribeira Seca, bem como a reconstituição do cenário rústico das antigas romagens das festas, com a arrematação simbólica dos produtos oferecidos para partilha entre todos e a apresentação da fonte do ‘São João da Ribeira’, participante no concurso dos fontanários da Junta de Freguesia de Machico.