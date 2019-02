Ribeira Brava distribui 230 mil às instituições de solidariedade social

Com a aprovação de dois regulamentos de apoio às instituições do concelho, a Câmara da Ribeira Brava vai passar a distribuir mais apoios às instituições de solidariedade social, sem fins lucrativos, do município. As duas propostas do movimento RB1, apresentadas ontem em assembleia municipal, foram aprovadas por unanimidade e garantem a distribuição de uma verba na ordem dos 230 mil euros.

Esta verba ascende aos 410 mil euros, se considerarmos a atribuição de cerca 180 mil euros para os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol em 2019. Tudo isto representa um aumento dos apoios em cerca de 10%, comparativamente ao ano anterior, explica a edilidade liderada por Ricardo Nascimento.

Esta proposta partiu do executivo RB1 e permitiu rever o antigo Regulamento de Apoio ao Associativismo, aprovado em 2014, e assim criar um regulamento próprio de apoio às instituições de solidariedade social, bem como manter previsto o apoio às restantes associações, através da revisão do Regulamento de Apoio às restantes associações do concelho.