Ribeira Brava apoia reconstrução de habitações de seis famílias carenciadas

Na sequência da reunião semanal, mantida esta quinta-feira (de 5 de Julho), a Câmara da Ribeira Brava aprovou o apoio a seis famílias carenciadas na reconstrução e manutenção das suas habitações degradadas, ao abrigo do regulamento previsto para este apoio social.

No global esta medida representa um investimento camarário na ordem dos 50 mil euros anuais, em 2019, naquilo que Ricardo Nascimento, considera uma estratégia “significativa de apoiar as famílias carenciadas no concelho, que muitas das vezes, para além das condições precárias, são constituídas por menores e idosos, ou pessoas com deficiência”.

Nesta reunião foi aprovado também O subsídio de insularidade aos trabalhadores do Município da Ribeira Brava e um voto de louvor ao Comissário João Paulo Teixeira Góis, pelA cooperação e trabalho desenvolvido no tempo em que liderou a esquadra ribeira-bravense.