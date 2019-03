RG3 realiza quarta-feira um exercício de Fogos Reais na Ponta do Pargo

A Calheta será palco de um exercício de Fogos Reais levado a cabo pelo Regimento de Guarnição N.º 3 na próxima quarta-feira, 20 de Março, nas imediações do Farol da Ponta do Pargo, entre as 10h e as 18 horas.

Trata-se de um exercício que se enquadra no Programa de Instrução e Treino do Encargo Operacional da Zona Militar da Madeira.

O Comando da Zona Militar da Madeira informa que, por razões de segurança, serão interditadas as zonas envolventes, nomeadamente as áreas marítima e terrestre e serão montados sistemas de aviso/esclarecimento na área terrestre do Exercício para prestar qualquer informação.

A mesma entidade alerta para a ocorrência de algum ruído, resultante dos disparos efectuados e da deflagração de munições e informa a população para não tocar em quaisquer artefactos/munições que eventualmente possam ser encontrados, pedindo-se que apenas comuniquem o facto à PSP, ou ao Regimento de Guarnição N.º 3, com a maior brevidade possível, através dos telefones 291 208 400 da PSP ou 291 765 579 / 291 765 580 do RG3.