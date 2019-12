Responsável pelo Grupo Café do Teatro lamenta Porto Santo “deserto”, veja as fotos

O responsável pelo Grupo Café do Teatro, Dário Silva, recorreu hoje às redes sociais para fazer um desabafo.

Na sua página de Facebook partilhou uma série de fotografias que mostram a Vila do Porto do Porto Santo, “completamente deserta” às 13 horas da tarde.

O empresário usa as fotos para criticar os defensores da “paz e sossego” na Ilha Dourada, lamentando o impacto desta ‘desertificação’ no comércio e, por conseguinte, na manutenção dos empregos da população local.

“Aqueles que no Verão criticaram que o Destino Porto Santo devia ser assim, uma Terra sem animação, sem eventos e só com paz e sossego deviam aproveitar e ir nesta altura para Ilha e não no Verão! Nós empresários que apostamos no comércio em dar empregos aos residentes etc... em que ficamos!??”, questiona Dário Silva.

Na mesma publicação, recorda que actualmente o Grupo Café Teatro tem dois abertos no Porto Santo, que “a muito custo” empregam empregam 15 colaboradores oriundos da Ilha Dourada ao longo de todo o ano.

Uma situação que se afigura insustentável, pese embora a vontade do Grupo em “apostar e criar mais postos de trabalho na Ilha”.

“O destino Porto Santo devia todo o ano de ter era animação, eventos, congressos”, à semelhança do que acontece na Madeira, em Canárias e “em todas as cidades desenvolvidas do mundo”, reclama Dário Silva e deixa o repto: “para essas pessoas que querem o Porto Santo como um ‘lar de Idosos’ abram um negócio o ano todo e vão ver o que vão ter de meter do bolso para cumprir com todas as obrigações (rendas, ordenados, impostos, contas etc...)”.