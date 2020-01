Resíduos industriais geram apreensão na Meia Légua

Bom dia! Há resíduos industriais que estão a gerar apreensão na Meia Légua, no concelho da Ribeira Brava. Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, onde explicamos que a população daquela localidade teme a contaminação dos lençóis freáticos resultante da lavagem de máquinas no interior do estaleiro, onde são depositadas águas misturadas com óleo, numa cratera. Sobre esta matéria, o Governo Regional recusa quaisquer riscos. Também na questão ambiental, damos voz a um cientista que alertou para a vulnerabilidade da Região a eventos climáticos extremos.

Os restantes temas em destaque:

‘Marítimo quebra jejum de quatro meses’

Verde-rubros venceram o Rio Ave (0-1) num jogo marcado por duas decisões do VAR, enquanto o Nacional empatou em Viseu e está a um ponto do líder;

‘Calado pretendido para a Câmara do Funchal’

Nome do vice-presidente ganha força, no interior do PSD-Madeira, para defrontar Miguel Silva Gouveia nas autárquicas do próximo ano;

‘Encerrado único hotel na vila da Ribeira Brava’

Bravamar tinha 70 quartos e era o único gerido pela ‘Cheerfulway’ na Região;

‘Tribunal de Contas elogia postura financeira da CMF’

