Bom dia! O Governo da República prevê 17 milhões de euros para Novo Hospital da Madeira. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira explica que a proposta do Orçamento de Estado para 2020 faz a vontade à Região no que toca ao investimento em Santa Rita, mas ignora a redução das taxas de juro que Lisboa cobra à Madeira. Ainda a propósito desta matérias, os deputados madeirenses do PSD deverão abster-se na votação e o PS fala em ‘bluff’ e “farsa”.

Eis os restantes temas em destaque no DIÁRIO desta quinta-feira:

‘Cinco novas ligações ao Porto’

TAP aumenta frequências semanais já no próximo Verão. Voos serão operados por um A321 LR com capacidade para 168 passageiros;

‘União da Madeira volta a ser dos sócios’

Accionista António Lopes permitiu ao clube dispor de mais de 50% do capital da SAD;

‘Madeirenses na Austrália já sentem a falta de alimentos’

Marlene Silva nota escassez de legumes e fruta. Incêndios são “um pesadelo longe de terminar”. Ainda sobre as comunidades de madeirenses radicadas lá fora, saiba que a droga pode ter ‘tramado’ o jovem espancado no Reino Unido;

‘Emanuel Moura traz humor e fado’

Por fim, no contexto cultural, adiantamos que o comediante actua no Funchal a 25 de Janeiro;

