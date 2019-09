O infantário ‘Refúgio do Bebé’ celebra, esta sexta-feira, o seu 20º aniversário. A data será assinalada com uma festa, a partir das 16 horas, que se realizará nas instalações desse estabelecimento, sito à 3ª Trav. do Transval, na Boa Nova.

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, marcará presença no evento, em representação do presidente do Governo Regional.