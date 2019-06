Luís Oliveira é um homem de causas. E de acção. Eis três exemplos daquilo que faz em nome do ambiente:

“Ando de carro híbrido que é um pouco mais económico nos consumos e emissões;

Faço recolha de plásticos no mar quando efectua a ronda às praias no verão com as embarcações do SANAS;

Recuso-me a consumir água engarrafada”.