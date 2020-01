Real Associação organiza ‘Jantar do Senado’ a 11 de Janeiro

No próximo sábado, dia 11 de Janeiro, a Real Associação da Madeira e do Porto Santo recria, através de um jantar, a histórica reunião do Senado de 13 de Janeiro de 1641, em que a população do Arquipélago da Madeira se juntou e decidiu aclamar, por voto democrático, Dom João IV como Rei de Portugal.

A reunião “presta homenagem, por um lado, à capacidade demonstrada pela população da Madeira do Séc. XVII em tomar o comando dos seus destinos e, por outro, o respeito com que a decisão da população foi tratada pelo Reino de Portugal”, realça uma nota da Real Associação.

Neste sentido, “a organização pretende que o Jantar do Senado seja a oportunidade para uma reunião apartidária onde se apresentam e discutem temas e desafios que se colocam á sociedade na actualidade”.

O evento terá no Hotel-Quinta da Penha de França, no Funchal, a partir das 20 horas, e terá como orador convidado André Pereira da Silva, que apresentará uma palestra subordinada ao tema ‘as alterações climáticas e a gestão do território’ seguida de debate.

O público interessado em participar no jantar poderá entrar em contacto para o telefone 966 453 179 ou para o e-mail: [email protected] para pedidos de informações.