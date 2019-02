Quarto dia consecutivo com temperaturas acima da média na Madeira

Pelo quarto dia consecutivo as temperaturas máximas do ar na Madeira voltaram a atingir valores anormais para a época.

Esta segunda-feira coube ao Funchal atingir a temperatura mais quente, com o mercúrio a subir aos 24,7ºC (17:00) na estação do Lido. Seguiu-se São Vicente, com 23,6ºC, valor ainda assim significativamente inferior à temperatura máxima registada este domingo naquela vila nortenha (28,1ºC).

Igualmente relevante foram as temperaturas mínimas amenas sentidas durante a noite. Pelo segundo dia consecutivo a temperatura mínima mais alta ficou-se pelos invejáveis 18ºC. Esta madrugada esta foi a temperatura mínima registada na estação do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol. O mesmo já havia acontecido na madrugada de domingo, mas desta feita na costa Norte – o que é ainda mais surpreendente – tendo sido registado na Ponta de São Jorge, que é onde está localizada uma das 19 estações automáticas da rede de observação do IPMA na Madeira.

Recorde-se que esta última vaga de tempo quente começou a fazer-se sentir na Madeira na passada sexta-feira. Depois de alguns dias com as temperaturas quase sempre abaixo dos 20 graus, nesse dia a temperatura máxima do ar atingiu os 24,7ºC no Observatório do Funchal. Temperatura extrema que no sábado iria subir até aos 26,2ºC (Lido) e mais ainda ontem, domingo, atingindo uns extraordinários 28,1ºC (São Vicente).

Conforme previsto pelo IPMA, hoje o dia registou uma ligeira descida, sendo que até às 17 horas a máxima igualou o valor verificado no sábado (24,7ºC), mas desta feita na estação localizada na zona do Lido.

Temperaturas do ar que deverão continuar a descer ao longo desta semana, sendo que para amanhã, terça-feira, poderá registar valores na ordem dos 23ºC (Funchal).