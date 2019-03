Quantos serão e como ocuparão o território os ‘Madeirenses no Futuro’?

“Quantos seremos e como ocuparemos o território? Como será o mercado de trabalho nas próximas décadas? Que qualidade de vida para uma população idosa em crescimento? Como vai a escola sobreviver à quebra da natalidade? Estaremos sós no inverno demográfico?”

São estas e outras as questões que estarão em debate, no próximo o dia 29 de Março, no Fórum ‘Os Madeirenses no Futuro’, organizado pela Secretaria Regional de Educação e pela Empresa Diário de Notícias, no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Na sequência de graduais reflexões públicas que o DIÁRIO tem vindo a noticiar, a Madeira será palco deste evento inédito, que colocará especialistas de diversas áreas a discutir o declínio demográfico, as suas implicações sobre a sociedade madeirense, os desafios e possíveis soluções.

Um dos convidados desta iniciativa é Bagão Felix, antigo ministro e secretário de Estado em vários governos de Portugal nas áreas das Finanças, da Segurança Social, do Trabalho e do Emprego, tendo desempenhado também múltiplos cargos em instituições, tendo sido, nomeadamente presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz e membro de órgãos sociais de várias instituições de solidariedade social.

Bagão Felix irá protagonizar a terceira conferência de 29 de Março, intitulada ‘Que qualidade de vida para uma população idosa em crescimento?’, na qual irá abordar o envelhecimento da população por via do aumento da esperança de vida e as respostas da sociedade a este facto.

Outras das conferências em foco neste Fórum serão protagonizadas por Ricardo Miguel Oliveira (director do DIÁRIO de Notícias da Madeira), Jorge Carvalho (secretário regional de Educação), Ricardo Fabrício (professor Auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira) e Gilberta Rocha (professora catedrática, ex-docente da Universidade dos Açores).

Haverá ainda um painel convidado para uma discussão final, composto por Teófilo Cunha (presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira), Paulo Pereira (presidente da Ordem dos Economistas - Delegação Regional da Madeira), Renato Carvalho (presidente da Ordem dos Psicólogos - Delegação Regional da Madeira), Valter Correia (presidente do Conselho Executivo da EBS/PE/C do Porto Moniz), com a moderação de Marco Gomes (director regional de Educação).

Resta acrescentar que as inscrições podem já ser feitas, de forma gratuita, através da ligação www.dnoticias.pt/fmf, sendo que a participação neste Fórum é validada pela Direcção Regional de Educação para efeitos de progressão na carreira docente.