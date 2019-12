PTP responde ao líder do BE

A propósito das declarações do líder BE na RAM sobre a posição do PTP em relação ao Orçamento Municipal do Funchal, o partido emitiu um comunicado:

“Um tal Senhor Paulino de Ascensão ex militante da JSD veio hoje a público interferir na posição que alguns partidos em particular o PTP tiveram na Assembleia Municipal do funchal em sede de votação do orçamento municipal

‘BE diz que “JPP, PCP e PTP são os novos apêndices da coligação PSD-CDS’. O historiador e cientista político, Paulino Ascensão referiu e bem o papel do PTP no combate as políticas de direita, e no combate ao regime autoritário, função que não abdicamos como ficou provado hoje na AMF. As políticas de direita e o autoritarismo devem ser objeto de combate político do PTP, sejam elas protagonizadas pelo PSD ou pelo PS.Mais informamos que quem se enganou na votação desta tarde na AMF foi o BE.

Em 2017 o Senhor Paulino Ascensão não tinha duvidas que o PS era igual ao PS. Hoje Paulino Ascensão vai a reboque da promessa que lhe foi feita pelo executivo camarário Promessa essa que brevemente será pública”.