PTP lamenta a "falta de solidariedade" do GR para com familiares de vítima de derrocada na Calheta

Numa nota dirigida à imprensa esta sexta-feira (29 De Novembro), o PTP lamenta “a falta de humanismo e solidariedade” do governo de Miguel Albuquerque para com os familiares da vítima da derrocada na Calheta. Assunto em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

O dirigente trabalhista, José Manuel Coelho, manifestou a sua incredibilidade perante a notícia da recusa do Governo Regional no pagamento de uma ‘pensão’ mensal provisória ao casal que perdeu a sua única filha na derrocada que atingiu um restaurante na marginal da Calheta a 16 de Fevereiro do ano passado.

“Parece que Governo Regional só chega a bons acordos com os senhores do betão e do alcatrão e deixa ao abandono os madeirenses a quem o infortúnio um dia bateu à porta”, acusa Coelho e pede ao executivo “que ponha a mão na consciência” e que proceda ao pagamento da dita pensão.