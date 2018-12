PTP considera um absurdo dar 20 milhões ao Marítimo

O presidente do PTP/ Madeira, Quintino Costa foi esta manhã o porta-voz de uma iniciativa realizada junto à Assembleia Legislativa da Madeira, para criticar a opção do vice-presidente do Governo em contemplar no Orçamento da Região para 2019, cerca de 20 milhões para o futebol profissional, neste caso, no Marítimo.

De acordo com Quintino Costa, o PSD, chumbou na Assembleia da Madeira, uma proposta do PTP que visava a atribuição de um apoio de 50 euros mensais para os reformados e pensionistas mais carenciados.

“É uma vergonha que o Governo Regional se recuse a garantir 16 milhões para atribuir um acréscimo regional de pensão aos nossos idosos, enquanto dão mais de 20 milhões a clubes de futebol”, concluiu.