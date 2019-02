PTP acusa deputados municipais de darem “um mau exemplo à democracia e à transparência da vida municipal”

Através de um comunicado de imprensa, o PTP Madeira manifesta o seu “repúdio” pela forma como o PS e os seus deputados municipais se portaram nesta manhã na Assembleia Municipal do Funchal, aquando a discussão de assuntos relacionados com a Frente Mar.

“Os três deputados do PS, Bruno Ferreira, Nicodemo Câmara e Sérgio Abreu, são deputados municipais e em simultaneamente, dirigentes renumerados da Frente Mar, empresa municipal. Esta condição obriga-os por lei a não participar activamente na Assembleia Municipal quando se discute questões sobre a referida empresa. Os senhores deputados a não quererem abandonar voluntariamente a Assembleia Municipal, para além de incorrerem numa situação de incompatibilidade, deram um mau exemplo à democracia e à transparência da vida municipal, portaram-se tal como os eleitos do PSD ao longo de décadas, situação que o PS na era pré-cafôfiana criticava”, refere.

Diz ainda que “o Presidente da Câmara Municipal na qualidade de representante legal de líder do PS, nunca devia permitir este tipo de comportamento dos seus eleitos e militantes”. “O PTP vem mais uma vez declarar a sua posição política manifestada várias vezes tanto por intermédio da direcção do partido como da deputada municipal”, acrescenta, frisando que “a empresa municipal deve encerar com a maior urgência. Não passa de uma filial do PS como ficou hoje provado em assembleia municipal, que dos quatro administradores da empresa, 3 são dirigentes e deputados municipais do PS”.

Refere também que “a Frente Mar, para além de ser uma clandestina filial do PS, tem apresentado consequentemente prejuízos”. “Só a injecção financeira por parte do município mantém aquela filial partidária em funcionamento. Entendemos, que a actividade executada pela Frente Mar deve passar para alçada da câmara municipal, sobre a vigilância e fiscalização dos órgãos municipais, o que não acontece actualmente”, concluiu.