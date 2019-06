PSP apreende duas armas de fogo num quadro de Violência Doméstica

O Comando Regional da PSP apreendeu duas armas de fogo (calibre 6,35mm e 12mm) relacionadas com processos de violência doméstica.

As apreensões foram feitas no âmbito de diligências preventivas para proteger as vítimas e impedir a continuação da actividade criminosa por parte dos agressores, estabelecidas no âmbito do acompanhamento mais próximo por parte da PSP que recolheu e enviou as provas para o Ministério Público, tendo identificado as vítimas junto dos serviços sociais.

A PSP alerta, uma vez mais, para a natureza pública do crime de Violência Doméstica que não necessita de formalização de queixa por parte da vítima, alertando a população em geral para o dever de sinalizar este tipo de situações junto das autoridades.