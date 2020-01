O PSD-M considera que este é “um bom orçamento, porque prevê um aumentos nos investimentos e despesas com a Saúde, uma área muito crítica e que consome muitos dos recursos da Região. Carlos Rodrigues, deputado social-democrata, falava ao DIÁRIO depois de uma primeira análise ao documento que foi entregue hoje na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Salta também à vista um investimento considerável na habitação social, com um aumento do parque de habitação social disponível”, salientou o deputado. Carlos Rodrigues fez ainda questão de frisar outras medidas, relacionadas com o apoio às famílias, como é o caso do kit-bebé e o desconto do valor das creches.

Em termos de impostos, salientou a redução em termos de IRS para as famílias e para as empresas. “Há que reconhecer que há uma aposta forte no apoio ao sector produtivo da Região e uma preocupação com aumentar a competitividade das empresas”, disse, acrescentando ainda o aumento dos valores associados à promoção.

Carlos Rodrigues considera que estamos a falar de boas notícias e positivas. No entanto, faz questão de recordar “obrigações que deveriam ser do próprio Estado, mas que a Madeira está a assumir”, como é o caso do apoio à mobilidade aérea dos estudantes e os meios aéreos de combate a incêndios.

“Atendendo às medidas que decorrerem do próprio Orçamento de Estado, pensamos que este é um bom orçamento”, embora ainda tenha de ser analisado com maior pormenor.