PSD-M assegura presença no 38.º Congresso Nacional do Partido

Miguel Albuquerque, José Prada, João Cunha e Silva, Jaime Filipe Ramos, Guilherme Silva, Pedro Coelho, Rui Coelho e Bruno Melim, são, a par dos três deputados eleitos à Assembleia da República – Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, alguns dos nomes que fazem parte da lista dos 30 Delegados do PSD-Madeira que participam no 38.º Congresso Nacional do Partido,que se realiza entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Uma participação cuja inscrição foi hoje confirmada pela Direcção nacional do Partido, “com quem o PSD-Madeira desenvolveu todos os contactos, ao longo dos últimos dias, de forma a garantir a presença da Madeira neste Fórum global que irá consagrar a posse do reeleito Presidente da Comissão Política nacional do PSD, Rui Rio”, refere o partido na Região.

Estão assim ultrapassadas as divergências que noticiámos ontem e que colocavam em risco a participação da delegação madeirense.