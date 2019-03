PSD exige ao Governo da República reforço dos funcionários aduaneiros na Madeira e Porto Santo

Os deputados do PSD na Assembleia da República exigiram ao Governo Central explicações sobre a estratégia nacional para minimizar os impactos do ‘Brexit’ nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo e sobre o reforço dos funcionários aduaneiros nas duas ilhas.

De acordo com a Deputada Sara Madruga da Costa, “actualmente são bem evidentes as carências de trabalhadores aduaneiros na Alfândega, nos portos e nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, imagine-se num futuro próximo com o Brexit e com a eventual saída do Reino Unido da União Europeia”.

Para a seputada madeirense, “o reduzido número de funcionários aduaneiros na Madeira, mas especialmente no Porto Santo, é neste momento bastante preocupante, bem como a ausência de medidas efectivas da República para minimizar os impactos do Brexit na Região”.

“É por isso inquietante que Lisboa ainda nada tenha feito a este respeito, para além dos habituais anúncios que tardam em concretizar-se” referiu a deputada social-democrata, numa alusão ao anúncio de contratação de sessenta funcionários para as alfândegas de todo o país efectuado pelo Primeiro-Ministro no início deste ano.