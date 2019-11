PSD enaltece contributo da Liga na prevenção e combate ao cancro na Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD enalteceu, hoje, todo o trabalho que é desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro na Madeira no apoio aos doentes oncológicos e na sensibilização para a prevenção da doença.

Numa visita às instalações do Núcleo Regional, Conceição Pereira destacou as iniciativas que foram realizados ao nível do ‘Mês Rosa’ (Outubro), de sensibilização para o cancro da mama, e do ‘Mês Azul’ (Novembro), relativo ao cancro da próstata, sendo que este último apenas se realiza na Madeira.

“Tratam-se dos tumores que são mais frequentes por género, o da mama na mulher e o da próstata no homem”, frisou a deputada, deixando um alerta para a necessidade de prevenção: “Nós sabemos, perfeitamente, que quer o rastreio quer o diagnóstico precoce vão fazer toda a diferença em termos de sobrevida e, inclusivamente, em termos de custos, não só económicos, mas também familiares e em tudo o que a situação acarreta”.

A social-democrata lembrou também que, com o diagnóstico precoce, são maiores as taxas de cura, sendo no caso do cancro da próstata à volta dos 85%.

Contudo, “não basta alertar para a necessidade do diagnóstico atempado, mas também para os factores de risco”, (ex.: consumo de álcool, tabaco ou alimentação inadequada), salienta Conceição Pereira.

A deputada evidenciou ainda “o esforço que tem vindo a ser realizado pelo Serviço Regional de Saúde ao nível dos tratamentos, permitindo, por exemplo no cancro da próstata, o recurso à braquiterapia, que, na Região, é facultado pelo serviço público, ao contrário do Continente, onde praticamente só existe ao nível privado”.

“Nós em termos de saúde, na Região, quer em termos de fármacos, quer em termos de tratamentos disponíveis para os doentes, podemos dizer que não estamos totalmente bem, mas a situação, comparativamente ao nível nacional, é bem melhor”, rematou.