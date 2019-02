“PSD e o CDS casaram por antecipação”, diz o BE

O Bloco de Esquerda Madeira reuniu a comissão Coordenadora Regional, esta manhã, onde analisou a situação política. No final, Rui Ferrão foi o porta-voz das conclusões, tendo dito que “o PSD e o CDS casaram por antecipação”.

Afirma que o Bloco de Esquerda tem batalhado pela criação de um estatuto dos cuidadores informais no plano nacional e regional, tendo apresentado o projecto de Lei na Assembleia da República no início de 2018 e o projecto de Decreto Regional na Madeira.

Além disso, refere que o Presidente da República já destacou o papel fundamental da Marisa Matias numa audiência que lhe concedeu recentemente.

“Na Assembleia regional o projecto do BE foi chumbado pelo PSD, na sua arrogância habitual de exibição de força e chumbar tudo o que vem da oposição, em particular a de esquerda. Foram aprovados os projectos do PSD e do CDS, tal como já tinha acontecido no caso da descida do preço dos passes, o CDS faz o anúncio da proposta e o PSD aprova. São brindes do PSD ao CDS e que denunciam um casamento antecipado entre esses partidos para o caso do PSD precisar do CDS para formar governo após as próximas eleições”, diz e acrescenta: “Votar no CDS, portanto, é igual a votar no PSD, é contribuir para a continuação deste Governo e das mesmas políticas que conhecemos desde há 40 anos. Aliás Miguel Albuquerque já afirmou que não considera o CDS como adversário”.

Tendo isto em conta, o Bloco “lamenta e denuncia esta apropriação no plano regional de iniciativas suas por parte do CDS, mas o importante é que as medidas sejam implementadas em beneficio da população”. “É uma hipocrisia da parte do CDS que quando estava no Governo da República foi responsável pelos cortes nos apoios sociais, como o abono de família, ou RSI, pelos cortes nas pensões dos idosos e agora vem com ar caridoso mostrar preocupação com os idosos e com as suas famílias. É hipocrisia e oportunismo eleitoral”, concluiu.