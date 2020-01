A 2.ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo deu parecer negativo à Proposta de Lei n.º 4/XIV/1.ª (GOV) que Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020. PSD e CDS votaram contra e o PS votou a favor.

Carlos Rodrigues, do PSD, explicou que a proposta apresentada pelo Governo da República contém matérias com as quais há “manifesto desacordo”, sendo de destacar a introdução de um Conselho de Concertação com as Autonomias Regionais.