PSD diz que Cafôfo lavou “novamente as mãos” ao justificar ‘recuo’ da Rua João de Deus com “obras de terceiros”

Através de um comunicado de imprensa enviado à redacção, o PSD/Funchal regista com agrado o recuo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) naquilo que “considera ser uma vitória para a Cidade e para todos os munícipes”. Em causa está a Rua João de Deus, que faz hoje a manchete do DIÁRIO, cujo caos obrigou a autarquia a voltar a ‘abrir’ as duas vias de rodagem já esta segunda-feira.

“Os vereadores sociais-democratas há muito alertavam para o impacto negativo do afunilamento da Rua João de Deus na circulação automóvel e na passagem de viaturas em marcha de emergência, com consequências para o trânsito em toda a Cidade”, afirmam os vereadores do PSD/M na CMF.

Os sociais-democratas congratularam-se com o facto de a Rua João de Deus passar a ter novamente duas vias “conforme o PSD e toda a população sempre defendeu”, corrigindo aquilo que chamam de “erro grosseiro sem qualquer planeamento”.

“A boa governação de uma cidade com a dimensão e importância do Funchal não se compadece com experiências inconsistentes e pueris, tais como as que esta Câmara tem ensaiado ao nível do trânsito, entre outras áreas”, refere, apontando que “esta autarquia ora reduz e aumenta faixas, ora liga e desliga semáforos, ora encerra e abre ruas sem qualquer planeamento, brincando com o dinheiro dos contribuintes”.

Depois de tantas medições realizadas pela CMF que davam conta que atravessar a Cidade demorava apenas 7 minutos, que depois passou a 10 minutos, O PSD afirma que “os automobilistas sentiram na pele o que é não conseguir sair de parques de estacionamentos, o que é levar meia hora para atravessar o Funchal”.

E continua, dizendo que “ficar preso no trânsito não é “um divertimento”, ao contrário do que alguns vereadores da Coligação possam dizer”.

“Por isso o PSD/Funchal solicitou várias vezes à CMF os estudos em que se basearam estas alterações. Mas não obteve qualquer resposta”, recordou.

Tendo isto em conta, os sociais-democratas referem que a resposta surge agora, “quando os níveis de popularidade do presidente da CMF são postos em causa com o descontentamento generalizado da população”.

“O edil decidiu devolver as duas vias à Rua João de Deus, porque as medidas avulsas não funcionam, lavando novamente as mãos das suas responsabilidades colocando a responsabilidade desta decisão em obras de terceiros”, concluiu.