PSD destaca “orçamento fortemente dirigido às famílias”

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje os apoios às famílias, num orçamento que é “dominado pela área social”.

Numa iniciativa, realizada junto ao Largo do Phelps, a deputada Rubina Leal salientou que o Orçamento da Região para 2020 “acautela o futuro, mas, sobretudo, apoia, no presente, todas as famílias da nossa Região”.

Nesse sentido, referiu algumas das grandes medidas que estão contempladas para este ano, como: “a devolução de rendimentos às famílias, através do IRS (mais 16 milhões de euros); as políticas da infância, da natalidade e do apoio à educação, que não só têm continuidade como são reforçadas, sendo disso exemplo o ‘kit bebé’, os passes sociais, a 40 (interurbanos) e 30 (urbanos) euros; a redução das mensalidades, em 40% nas creches e nos infantários”.

Rubina Leal sublinhou também que “haverá uma grande aposta ao nível da habitação social, por um lado, com a construção de novos fogos e, por outro, com a reabilitação do parque habitacional, que já teve início no mandato anterior”.

“Temos, de facto, um orçamento fortemente dirigido à classe média, um orçamento dirigido às nossas famílias, um orçamento que devolve rendimento, mas, sobretudo, um orçamento com programas específicos, direccionados para as necessidades que estas famílias têm”, reforçou.

Segundo a deputada, trata-se assim de um orçamento que prevê apoios “desde a infância à terceira idade”, lembrando que uma das medidas a serem aplicada é também o reforço dos cuidados continuados.