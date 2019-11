PSD confirma voto contra no Orçamento do Funchal

As contas estão complicadas para o presidente da Câmara do Funchal. O orçamento do município para 2020 tem grandes probabilidades de ser hoje chumbado na Assembleia Municipal, que arranca as 9h.

A coligação que governa a autarquia não tem votos suficientes para fazer passar o documento e precisa de o apoio de outros partidos para viabilizar um orçamento de 108 milhões de euros.

Se o PSD, o CDS e mais dois deputados se juntarem, o documento fica pelo caminho.

O CDS já revelou que vota contra e o PSD surge agora com a mesma certeza, justificando que “não pode dar o seu voto de confiança a um município que não executa, não investe e que nada faz pelos seus munícipes”

Na Assembleia Municipal que, esta manhã, decorre na Câmara do Funchal, o PSD vai negar o seu voto de confiança “a um simples conjunto de intenções que em nada abonam a favor da cidade nem dos seus munícipes”. É desta forma que a vereação social-democrata assume a sua posição de força contra aquilo que consideram ser um Orçamento “pouco coerente e até pouco exequível, atendendo a que as únicas grandes medidas que o mesmo apresenta são do passado e estão por concretizar desde 2018”.

Um orçamento que, conforme explicam, “fala em investimento e não tem uma única obra que marque a governação, que fala em regularização da dívida quando já vai com 14 milhões de euros em empréstimos, que não devolve mais rendimento às famílias conforme proposto pelo PSD e que, pelo contrário, aumenta a carga fiscal às empresas, chegando a entrar em contradição ao apresentar propostas que anteriormente foram chumbadas à oposição, apenas e só por razões políticas”.

Apesar da contabilidade dos votos ser pouco favorável, o presidente Miguel Silva Gouveia acredita na viabilização do orçamento, que “só para as famílias canaliza 4,1 milhões de euros”.