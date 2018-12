PS segura Avelino Conceição nos cargos

O secretariado do PS-M vai divulgar em breve um comunicado, a que o DIÁRIO teve acesso, sobre o polémico caso que envolve Avelino Conceição.

O partido lamenta o comportamento do seu deputado e vice-presidente, sublinha que se trata de um “acto de cariz individual e privado”, mas não retira consequências políticas do acontecimento que está a dominar a actualidade regional, avançado ontem à tarde por este matutino. O secretariado socialista lamenta que “este episódio, do foro estritamente privado, esteja a ser utilizado para fins políticos”.



Comunicado do secretariado do PS-M:

“O Partido Socialista da Madeira lamenta a situação que envolve o deputado Avelino Conceição, que já apresentou desculpas públicas sobre o sucedido. Trata-se de um acto de cariz individual e privado, reconhecido pelo próprio como desajustado, que não coloca em causa a competência para o exercício das suas funções políticas. O PS Madeira lamenta que este episódio, do foro estritamente privado, esteja a ser utilizado para fins políticos”.