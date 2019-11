PS reuniu-se com a ANP para ouvir as preocupações da classe

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), assumindo uma estratégia de contacto de proximidade com todas as instituições, associações e sindicatos que trabalham na área da educação, reuniu-se com a Associação Nacional de Professores (ANP), com o objectivo de ouvir as suas preocupações, quanto às questões que preocupam os professores e respectivas propostas de resolução desses problemas.

O deputado Rui Caetano explicou, após o final da reunião, que “foram abordadas diversas questões que têm vindo a prejudicar a classe, pois além da imposição de quotas para a progressão ao 5 e 7 escalão, assiste-se à imposição de percentis que vêm criar muitas injustiças na avaliação dos professores”.

“Falou-se também das situações de ultrapassagens nas progressões de carreira, em que foi consensual a necessidade de se encontrar uma forma de corrigir essas injustiças”, acrescentou.

Outra questão tratada prende-se com os processos de vinculações dos professores contratados, pois, “a Associação defende que para se vincularem deveriam ter três anos de serviço consecutivo e não os cinco que estão em vigor na Região Autónoma da Madeira, independentemente do grupo em que leccionam”, apontou.