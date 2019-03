PS quer ouvir médico Rafael Macedo e conhecer os contratos com a Quadrantes na Madeira

O deputado do PS na Comissão Eventual de inquérito ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM pretende que seja ouvido o médico nuclearista Rafael Macedo. O mesmo que participou na reportagem da TVI sobre a referida unidade.

Este é o único nome indicado por cada deputado só poder indicar uma pessoa para ser ouvida. Além disso, tem a possibilidade de solicitar dois tipos de documento/deligências.

No caso do PS, o deputado Victor Freitas já formalizou o pedido: “Licenças provisórias e definitivas passadas pela DGS (Direcção Geral de Saúde), desde 2009 até a actualidade, para a empresa Quadrantes, hoje denominada Joaquim Chaves Saúde, para operar na Madeira em Medicina Nuclear e Radioterapia” e “processo do Concurso Público para a implementação da Medicina Nuclear e Radioterapia na Madeira ganho pela Empresa Quadrantes (deve constar todo o processo e peças processais de todos os interessados, bem como, as decisões do júri do concurso).”

A Comissão de Inquérito foi instituída por iniciativa dos deputados do PSD, na sequência da emissão da reportagem da TVI. É presidida pela também social-democrata Fernanda Cardoso.