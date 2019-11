PS-Madeira empenhado na reforma do sistema político

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira promove, ao longo do dia de hoje, as primeiras jornadas parlamentares desta legislatura.

Na abertura da iniciativa, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, o líder parlamentar explicou que as jornadas têm como objetivos a discussão de alguns dos temas que o grupo parlamentar considera fundamentais para o trabalho que tem pela frente.

Miguel Iglésias deu conta dos temas que irão ser debatidos ao longo do dia, o primeiro dos quais o da Coesão Territorial, no qual participam a arquiteta Cristina Pereira, directora do departamento de Ordenamento do Território da Câmara do Funchal, e os deputados Tânia Freitas e Beto Mendes.

Cultura e Igualdade é o tema do segundo painel, no qual irão ser intervenientes o artista plástico e docente Diogo Goes, bem como as deputadas Luísa Paolinelli e Elisa Seixas.

Outro dos temas em debate será o Turismo, painel no qual serão discutidos o destino e oportunidades. Miguel Iglésias lembra, a propósito, que o Grupo Parlamentar tem tido já alguma intervenção sobre este sector, que é o mais importante sector económico da Região. Aqui, serão oradores Ana Barbosa, directora de operações da TUI para a Madeira e Porto Santo, Octávio Freitas, chefe e empreendedor, Raul Gonçalves, director geral da Quinta do Jardim da Serra, e o deputado Sérgio Gonçalves.

Por fim, o quarto painel será sobre Autonomia, Desenvolvimento e Progresso. Tal como salientou o deputado Miguel Iglésias, a primeira iniciativa que o Grupo Parlamentar teve nesta legislatura foi a da criação de uma Comissão eventual para a Reforma do Sistema Político, com vista à revisão do Estatuto Político-Administrativo, da Lei das Finanças Regionais, mas também da Lei Eleitoral e, eventualmente, também discutir uma possível revisão da Constituição e do Regimento do Parlamento. “É uma matéria na qual estamos muito empenhados”, assegurou o responsável. Neste painel, serão oradores Ricardo Cabral, professor universitário, Ricardo Vieira, advogado, e os deputados Jacinto Serrão e Mafalda Gonçalves.

Miguel Iglésias frisou também que, com estas jornadas parlamentares, o PS quer promover a participação da sociedade civil e a troca de opiniões e argumentos entre diferentes quadrantes político-partidários.