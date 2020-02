PS-Madeira critica Governo Regional por aproveitar fogos na Ponta do Pargo para atacar Governo da República

“Era bom que alguém nos ajudasse no pagamento do helicóptero”. Foi desta forma que o presidente do Governo Regional respondeu esta tarde de terça-feira, quando questionado sobre os jornalistas sobre a possibilidade da permanência do helicóptero de combate a incêndios, na Região, durante todo o ano.

Foi esta a frase que espoletou, há poucos minutos, a reacção do líder parlamentar do PS-Madeira nas redes sociais, criticando o aproveitamento político do Governo Regional de uma situação difícil como os incêndios na Ponta do Pargo.

“Acho inacreditável como é que o Governo Regional, presidente e secretário com a tutela da protecção civil, conseguem aproveitar os incêndios na Ponta do Pargo para responsabilizar o Governo da República pela falta de meios de combate!! Sejam sérios e façam o vosso trabalho! Um pouco de vergonha não vos ficava mal!”, escreveu Miguel Iglésias na sua página de Facebook.

Hoje, recorde-se, um incêndio lavra desde a madrugada na Ponta do Pargo, causando danos e sobressaltando os residentes.