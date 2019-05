PS aumenta vantagem nas Europeias

É o resultado de mais um estudo de opinião da Eurosondagem/Montepio. Os socialistas têm mais dez pontos do que o PSD e podem chegar aos 10 eurodeputados, sendo que os social-democratas ficam-se pelos sete eleitos. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode encontrar desenvolvida na página 3. Nesta caminhada para as Europeias, damos conta, na página 5, da campanha do PTP, que estacionou na Nazaré, entre queixas, críticas e interrogações. Olhando ainda as eleições do próximo domingo, conheça na página 4 o madeirense que está em destaque na campanha finlandesa.

A maior mancha gráfica vai para o alerta deixado pelo Governo Regional em relação à EasyJet. Caso a companhia não altere procedimentos, as facturas emitidas pelas agências de viagens vão deixar de ser aceites como meio para requerer o reembolso do subsídio de mobilidade. Saiba mais na página 13.

Rumando agora até Câmara de Lobos, na página 12, abordamos o investimento de 6 milhões que, através do Madeira 14-20, vai beneficiar essa frente-mar.

Olhando agora o desporto, saiba, na página 18, qual o madeirense que ‘testa’ o Liverpool antes da final da Liga dos Campeões.

Por fim, na página 8 dos nossos Casos do Dia, damos a conhecer a situação de uma grávida, que foi despejada da habitação em que residia e que pede ajuda à Investimentos Habitacionais da Madeira, antes que o bebé nasça.

