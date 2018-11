Protecção Civil promove cursos de socorrismo à Polícia Florestal e Vigilantes da Natureza

Até ao final do ano, a Secretaria Regional da Saúde, através do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, pretende promover acções de formação específicas em Socorrismo, destinada ao Corpo de Policia Florestal e Vigilantes da Natureza, num total de 112 elementos.

No dia 17 de Outubro, decorreu a primeira acção formativa de um conjunto de iniciativas programadas até 30 de Dezembro, e esta quinta-feira inicia-se o 7.º curso, destinado a 16 profissionais.

Em colaboração com a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, estes cursos foram preparados especificamente para estes grupos profissionais com vista a responder às suas necessidades na área da prestação do socorro.

Importa referir que o Corpo de Polícia Florestal e o Corpo de Vigilantes da Natureza são, em algumas situações, os primeiros elementos que contactam com as vítimas de acidentes nas serras da Madeira.

Através deste curso de Socorrismo, estes profissionais irão receber noções básicas de primeiros socorros e de suporte básico de vida.

A abertura do 7.º Curso de Socorrismo para Corpo de Polícia Florestal e Vigilantes da Natureza, dá-se esta quinta-feira, pelas 14 horas, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, e irá contar com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.