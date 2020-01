Proposta de Orçamento com mais 18,2 milhões para a Saúde

O vice-presidente do Governo Regional está, neste momento, a apresentar a proposta do Orçamento da Região 2020 no Salão Nobre da vice-presidência do Governo Regional , documento que aumenta o valor destinado para o sector da Saúde Regional em mais 18,2 milhões de euros quando comparado com o Orçamento do último ano.

Pedro Calado começou por afirmar que este é um orçamento de política de desagravamento fiscal, de crescimento económico e financeiro, mas também “um orçamento de consolidação da estratégia de desenvolvimento económico”.

Outra das apostas deste mandato, acrescentou o governante, é continuar a reforçar o apoio ao tecido empresarial, estratégia que, para Pedro Calado, serve para fazer cair a taxa de desemprego na Região.

Por outro lado, o Governo Regional defende ainda o aumento do rendimento das famílias, através do desagravamento dos impostos directos. Os indirectos permanecerão inalterados.