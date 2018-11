Projecto ‘Um Dia Pela Vida’ apresentado no Porto Moniz

Decorreu, ontem, no Salão Nobre do Município do Porto Moniz, a apresentação à imprensa do Projecto ‘Um Dia Pela Vida, uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society - Relay for Life.

Este projecto tem como objectivos principais informar, educar e angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e rastreio da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Durante este período, mediante a inscrição no projecto, os voluntários dedicam-se à angariação de fundos para apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), participando igualmente em acções de Educação para a saúde e para a prevenção do cancro.

Para coordenação do projecto, no concelho do Porto Moniz, foi criada uma Comissão Local composta por 12 Munícipes, encabeçada por Sara Cachuxo que, na apresentação da sua equipa, agradeceu a força de vontade daqueles que dedicam um bocadinho do seu dia adia a causas como esta.

O coordenador regional do Projecto ‘Um Dia Pela Vida’, lembrou que esta é a 10ª edição do projecto que contou, ao longo dos últimos 10 anos, com mais de 400 equipas de trabalho, 5600 voluntários e 3500 luminárias.

Ricardo Sousa apontou a prevenção como objectivo principal do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e terminou com um desafio aos comerciantes locais no sentido de apoiarem esta nobre causa.

Emanuel Câmara, Presidente do Município de Porto Moniz, mostrou a total disponibilidade do seu executivo para o apoio e promoção de iniciativas com esta importância.

Num testemunho emocionado, lembrou aqueles que diariamente combatem uma doença que em muito fragiliza a sociedade e alertou para a importância, “não apenas da prevenção, mas também da força necessária que deve ser dada àqueles que, de repente, são atingidos pela que é já conhecida como a doença do século”.