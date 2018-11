Projecto ‘Plantar o Futuro’ surge para “preservar a natureza” e “fomentar a literacia ambiental”

O Governo Regional, através da Secretaria da Educação e da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais, assinou hoje o protocolo com o Centro Comercial La Vie, no âmbito do Projecto ‘Plantar o Futuro’, através das “boas vontades” entre os intervenientes.

O projecto é direccionado aos alunos do 11.º ano de escolaridade e pretende “sensibilizar para a importância da preservação da natureza, fomentar a literacia ambientar e contribuir para a recuperação e conservação dos ecossistemas”.

O Secretário da Educação frisou que as novas gerações podem criar essa consciência de responsabilidade para com a floresta, salientando que este projecto não é mais uma reflorestação, é sim a “criação de uma identificação dos jovens com esse processo de forma a que possam identificar a árvore plantada mais tarde e cuidá-la, dando assim um “contributo para a nossa floresta e a nossa região”.

Luís Loureiro, administrador do Grupo Wider Property, frisou o enorme gosto em acolher o lançamento da iniciativa ‘Plantar o Futuro’, uma vez que o CC La Vie tem por missão “informar e formar os nossos visitantes e seguidores nas questões ambientais”.

O momento foi ainda aproveitado por Luís Loureiro para dar conta de um projecto do CC La Vie na área da responsabilidade ambiental, com diversas iniciativas já implementadas.