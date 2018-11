Projecto do MARE - Madeira premiado pelo Fundo para a Conservação dos Oceanos

O polo da Madeira do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente revela que o seu projecto ‘Whale Tales’ foi um dos premiados da 2.ª edição do Fundo para a Conservação dos Oceanos, promovida pela Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul.

O anúncio dos vencedores foi feito no dia 20 de Novembro, no Oceanário de Lisboa, estando presentes os investigadores do MARE responsáveis pela candidatura, Filipe Alves e Ana Dinis.

Este projecto tem como objectivo aprofundar o conhecimento científico do uso do habitat e da condição fisiológica do cachalote (Physeter macrocephalus), no arquipélago da Madeira onde existe pouca informação sobre esta espécie, e ao mesmo tempo fazer a ponte do conhecimento para a comunidade local.

O projecto será executado ao longo dos próximos três anos.