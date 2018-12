Projecto CleanAtlantic reserva 300 mil euros para a Madeira

Decorre esta semana, em Brest (França), a III reunião de coordenação do projecto CleanAtlantic. A Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) participa nesta reunião em conjunto com o parceiro regional ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Este projecto, que tem por objectivo proteger a biodiversidade e os ecossistemas no Atlântico, tem um orçamento total que ronda de 3,3 milhões de euros, dos quais cerca de 300.000 euros servirão para o desenvolvimento de acções na Região Autónoma da Madeira