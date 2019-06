Programa europeu de emprego atrai 600 madeirenses

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira saiba que o programa europeu de emprego atraiu 600 madeirenses. A Rede EURES, que permite a livre circulação de trabalhadores em 32 países da Europa, tem vindo a ganhar adeptos na Região e há 3 milhões de ofertas disponíveis.

Este é o tema que faz manchete no seu matutino, num dia que ficou também marcado pelo futebol. Cristiano Ronaldo embalou Portugal para a vitória frente à Suíça, com um ‘hat-trick’, encaminhado a selecção para a final four da Liga das Nações. CR7 apontou o seu 88.º golo pela congénere e dá ao país a sua terceira final da história.

Dos relvados para a religião saiba ainda que a Misericórdia de Machico não acata a decisão do Bispo. A provedora afirma que instituição é autónoma da diocese e que só obedece à Assembleia-Geral.

Ainda esta quinta-feira fique a conhecer o porquê de Miguel Silva Gouveia assumir a Protecção Civil. O novo presidente da CMF delegou Cultura e redistribuiu pelouros na autarquia.

Por fim, nos casos judiciais, conheça a história do homem que desmembrou ex-cunhado e foi julgado com 13 anos de cadeia.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.